Украина в ближайшие недели получит от Германии новое суперсовременное оружие, включая системы ПВО, радары и БПЛА.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге.

Он также заявил, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву "до тех пор, пока потребуется".

"К тому же в ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники", - заявил Шольц.

Он пояснил, что цель Германии - "создание современных украинских вооруженных сил, которые будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе".

"Я, например, могу себе представить, что Германия возьмет на себя ответственность в вопросе усиления украинской артиллерии и системы ПВО", - сообщил канцлер.

Мы также писали, что несмотря на тревоги Министерства обороны в ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую масштабную миссию во главе с генералом.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.