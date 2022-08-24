Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 млн фунтов.

Об этом сообщает сайт британского правительства.

В военную помощь войдут беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы.

Это, в частности, 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах и предназначены для обнаружения приближающихся сил противника.

"Военнослужащих можно научить управлять беспилотными летательными аппаратами меньше мобильного телефона менее чем за 20 минут. Каждый дрон передает видео в реальном времени и неподвижные изображения, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", - рассказывает сайт британского правительства.

Как писала "Страна", в Киеве Джонсон назвал мирные переговоры с Россией об Украине катастрофой для всей планеты.

Также к визиту политика в Киеве на Аллее смелости рядом с Верховной Радой установили табличку с именем Джонсона. Ее посетили сам уходящий в отставку премьер Британии и президент Украины Владимир Зеленский.