"Почему боится Берлин, а Киев — нет?" Кулеба обвинил ФРГ в игнорировании просьб о поставках танков и БМП
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб о поставках танков Leopard и БМП Marder.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освободить людей и спасти их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Почему боится Берлин, а Киев - нет?" - написал Кулеба.
Напомним, накануне Минобороны Германии отклонило просьбы Украины о поставках боевых танков.
Немецкая пресса также пишет, что к поставкам скептически относится и канцлер Олаф Шольц.
Также сообщалось, что глава МИД ФРГ неохотно отреагировала на требование Украины поставить Киеву танки "Леопард".
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