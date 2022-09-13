Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб о поставках танков Leopard и БМП Marder.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освободить людей и спасти их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Почему боится Берлин, а Киев - нет?" - написал Кулеба.

Напомним, накануне Минобороны Германии отклонило просьбы Украины о поставках боевых танков.

Немецкая пресса также пишет, что к поставкам скептически относится и канцлер Олаф Шольц.

Также сообщалось, что глава МИД ФРГ неохотно отреагировала на требование Украины поставить Киеву танки "Леопард".

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