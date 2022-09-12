Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Кристин Ламбрехт скептически относятся к поставкам танков Украине.

Об этом пишет Die Zeit.

"Несмотря на настоятельные запросы Украины, правительство Германии по-прежнему неохотно поставляет бронетехнику. Федеральный канцлер Олаф Шольц и министр обороны Кристин Ламбрехт предостерегли Германию от действий в одиночку.

Оба политика от СДПГ принципиально подтвердили свою готовность оказывать дальнейшую военную поддержку Украине, но избегали новых конкретных заявлений на этот счет.

Шольц сослался на уже оказанную "всестороннюю" поддержку, которая "имела бы значение" в сражениях "прямо сейчас".

Ламбрехт сказала, что ни одна другая страна еще не поставляла Украине бронетранспортеры или основные боевые танки западного образца", – пишет издание.

Напомним, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отказала Украине в поставке боевых танков. При этом США ведут переговоры со своими союзниками о поставках в Украину современных танков.

Ранее мы писали, что министр обороны Алексей Резников говорил, что на Западе еще не приняли решения по поставкам Украине натовских танков и самолетов.