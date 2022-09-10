На Западе еще не приняли решения по поставкам Украине натовских танков и самолетов. Одна из причин - там опасаются попадания "чувствительных технологий" в руки россиян.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр обороны Алексей Резников.

"Отдать нам самолеты 5-го поколения - тоже нереально, потому что есть некоторые вещи и они могут попасть к врагу, потому что это война, линия фронта движется туда-сюда и незначительный захват техники может быть.

Поэтому чувствительная техника, которую мы получаем, она не у линии фронта. Например, HIMARS могут наносить поражения достаточно далеко от "передка", а значит без рисков их захвата", - объяснил министр.

Вторая причина - небольшие запасы техники у западных стран.

"20 лет назад в Бундесвере, если я не ошибаюсь, было 26 бригад. За 20 лет они уменьшились до шести", - объяснил Резников на примере Германии.

Ранее сообщалось, что Израиль не может передать Украине тактическую систему ПРО "Железный купол" из страха перед тем, что технологии попадут России, а оттуда - в Иран и Сирию.

Также мы писали, что в Германии заявили, что "достигли предела" в поставках Украине оружия из своих запасов.