У стран Евросоюза истощаются запасы оружия из-за продолжающихся поставок в Украину. Об этом заявил главный дипломат блока Жозеп Боррель, передает AP.

"Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев", – заявил он в ходе дебатов с европейскими законодателями.

Он призвав страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику и пополнять запасы.

"Лучший способ пополнения – делать это вместе. Это будет дешевле", – сказал дипломат.

Ранее Боррель обещал, что ЕС нарастит поставки оружия в Украину, несмотря на исчерпание собственных запасов.

А в Германии заявили, что не готовы отправить в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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