В ФРГ активисты выступили против экспорта оружия. Фото: Facebook

Противники поставок оружия, в том числе Украине, организовали многодневную акцию в немецком городе Касселе.

Об этом сообщает немецкое издание Deuatsche Welle.

Около 200 демонстрантов протестовали с плакатами против оружейной промышленности, еще около 40 сидели на улице, перекрывая движение в сторону центра города. Некоторые участники акции пытались перелезть через ворота предприятия и прорваться через полицейское оцепление.

Протестующие забросали сотрудников полиции частями заграждения стройплощадки. Один из активистов сорвал с головы полицейского шлем и бросил его через ворота.

В ходе столкновений несколько полицейских получили ранения.

Атмосферу перед зданием производящего оружие концерна Krauss-Maffei-Wegmann, возле которого собрались несколько сотен протестующих, в правоохранительных органах охарактеризовали как агрессивную. Полиция попыталась разогнать людей, применив газовые баллончики и резиновые дубинки. Также был задействован вертолет.

Два человека были задержаны, им предъявлены обвинения в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нарушении запрета закрывать лицо.

Инициатор мероприятия, объединение "Разоружить Rheinmetall", выступает против экспорта вооружений немецкими производителями, в том числе Rheinmetall и Krauss-Maffei-Wegmann, в частности в связи с войной в Украине.

Начавшаяся накануне вечером акция протеста в Касселе запланирована до воскресенья, 4 сентября.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстреливать Россию

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