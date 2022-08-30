Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что снижение объемов военных поставок ЕС в Украину этим летом носит временный характер и связано с исчерпанием запасов свободных вооружений у Запада. Но Евросоюз намерен продолжать помощь Киеву.

Об этом Боррель сказал в своем выступлении на министерской встрече ЕС в Праге.

Он отметил, что ситуация в зоне боевых действий в Украине остается очень плохой, и страна нуждается в новой помощи.

Министры обороны ЕС обсудят расширение поставок оружия в Украину, создание миссии для подготовки кадров для украинской армии и возможность расширения военных закупок, поскольку страны сообщества исчерпывают свои военные запасы.

Боррель заявил, что практического решения о запуске тренировочной миссии ЕС для Украины 30 августа принято не будет, возможно лишь достижение общего консенсуса.

Отметим, что в Праге проходит трехдневный саммит глав МИД Евросоюза. Ожидается, что результатом нынешней встречи министров ЕС может стать отмена соглашения ЕС с Россией об облегчении визового режима.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине в ближайшие недели нового суперсовременного оружия.

А Washington Post сообщило, что Пентагон наращивает поставки оружия в Украину морем.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.