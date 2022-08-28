В начале российского вторжения США в большей мере полагались на авиацию, чтобы доставить оружие в Киев как можно скорее. Однако с недавнего времени Пентагон расширил использование морских перевозок для доставки оружия в Украину.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

"Министерство обороны начало отправлять некоторые предметы по морю через несколько недель после вторжения, но значительно расширило усилия этой весной, поскольку США начали поставлять Украине гаубичную артиллерию и другое тяжелое вооружение, для которого нужен постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов".

Полковник Стивен Путхофф, заместитель директора по операциям Транспортного командования США, сказал WP, что "как только мы начали поставлять украинцам гаубицы, мы знали, что нам понадобится больше боеприпасов… Итак, мы могли бы планировать немного больше и начать использовать больше морских перевозок, чтобы обеспечить эту поддержку".

Американские военные чиновники отказались сообщить конкретные маршруты доставки оружия в Украину, но заявили, что некоторые виды оружия, поступающие из континентальной части США, попадают прямо на поле боя, в то время как другие используются для пополнения американских запасов в других странах Европы.

В то время как самолеты могут достигать Европу намного быстрее, корабли могут перевозить огромное количество грузов, что позволит Украине создать больший арсенал для будущих военных кампаний.

Как писала "Страна", Пентагон заключил контракт почти на 200 млн долларов на покупку ЗРК NASAMS для Украины.

Также в Пентагоне заявили, что с 2014 года США предоставили Украине только военной помощи на $15,5 миллиардов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.