После начала вторжения в Украину в США из России прибыло более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров. Это значительное снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда прибыло около 6000 партий, но все равно составляет более миллиарда долларов в месяц.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Чиновники и бизнесмены в США заявили агентству, что не могут обойтись без ряда российских товаров - таких как металлы, а также древесина, из которой изготавливается большая часть американской деревянной школьной мебели и большая часть домашних полов.

"Морские контейнеры с российскими товарами - крупы, тяжелоатлетическая обувь, снаряжение для майнинга криптовалют и даже подушки - прибывают в порты США почти каждый день", - пишет AP.

Прибывают не только легальные и одобренные правительством товары (как, например более 100 партий удобрений), но и запрещенные - например, российская нефть, идущая через Казахстан.

На инфографике - виды товаров, которые по-прежнему поставляются из России в США. Это широкая номенклатура, куда входят, например, стеклянные шарики для светоотражающей разметки дорог, спасательные жилеты, оборудование для обработки данных, турбины, железнодорожные колеса. На первых позициях - древесина, металлы и еда.

Ранее мы писали, Китай вслед за Индией увеличил импорт нефти из РФ до рекордного уровня.

Вместе с тем, сообщалось, что США усилят санкционный режим против России, ограничив её доходы от экспорта и импорта.