Российские ритейлеры просят власти страны легализовать параллельный импорт алкоголя.

Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".

По данным издания, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ разрешить параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy.

Сообщается, что среди приостановивших поставки или ушедших с рынка на фоне войны в Украине - Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia), Moet Hennessy.

Приостановившие поставки в РФ компании обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань. Заместить эти позиции российскими для полного обеспечения спроса в новогодний сезон проблематично из-за нехватки технологий, позволяющих быстро наладить производство в достаточных объемах, и сложностей с доставкой сырья.

США в рамках санкций против Российской Федерации полностью запретили отгрузки спиртного, а Евросоюз - поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. А небольшие поставщики виски подняли цены до 70% и ввели квоты на отгрузку, в результате чего возник серьезный дефицит в категории, пишет АКОРТ.

Параллельный импорт позволит сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции.

Ранее мы сообщали, что США откажутся от русской водки, икры и бриллиантов на время войны в Украине.

Также "Страна" писала, что в Британии может закрыться половина традиционных закусочных из-за санкций против России.