Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о новом телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Получил уверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость. Проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Отметил, что противник распространяет дезинформацию по ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", – сообщил главком в своем Фейсбуке.

Залужный регулярно созванивается с иностранными военными и докладывает им о ситуации в Украине. Так, 13 августа главком созвонился с начальником американских штабов Марком Милли по вопросу необходимости усиления артиллерийского огня. Главком ВСУ попросил у США новой помощи с артиллерией.

А 16 августа Залужный доложил начальнику штаба обороны Вооруженных сил Канады генералу Уэйну Дональду Эйру, на каком участке фронта в Украине сейчас сложнее всего.