Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.

Об этом говорится в сообщении компании Raytheon Technologies.

"Raytheon Missiles & Defence и наши партнеры упорно работают над тем, чтобы быстро создать эту важную, проверенную мощь противовоздушной обороны, чтобы помочь украинцам защитить свою Родину", - сказал Том Лалиберти, президент Land Warfare & Air Defence, бизнес-направления Raytheon Missiles & Defense.

"Украина присоединится к дюжине стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS, чтобы победить множество угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы", - добавил он.

В Пентагоне уточнили, что ориентировочная дата завершения работ по изготовлению комплекса – 23 августа 2024 года.

Оплата будет производиться путем средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.

Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Ранее мы писали, что в новый пакет помощи Украине от США на 3 миллиарда войдут ЗРК NASAMS, которые еще не собрали.

Кроме того, сообщалось, что некоторое оружие из нового пакета военной помощи США поступит в Украину только через 1-3 года.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.