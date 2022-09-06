Принуждение Украины к миру на условиях Москвы недопустимо.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее неприкосновенности и суверенитета. Украина не воспринимает навязанный мир, и мы тоже не согласимся с ним", – сказал он.

Другие заявления Шольца в этом интервью:

канцлер разделяет позицию президента США Джо Байдена по поставкам оружия Украине и согласовал поставки РСЗО Украине;

Германия предпочла бы разделить между союзниками нагрузку на поставку вооружений ВСУ, Берлин готов предоставлять системы ПВО и артиллерию. По мнению Шольца, ЕС должен более тесно сотрудничать в вопросе закупки оружия;

Шольц поддерживает принятие решений в ЕС большинством голосов и отход от принципа единодушия;

Бундестаг не будет рассматривать вопрос о репарациях Польши за Вторую мировую войну.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Также канцлер Германии сказал, что не считает, что Германия должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа.

Тем временем

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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