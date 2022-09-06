Мирные переговоры с Россией, поставка оружия Украине и репарации Польше. Шольц дал развернутое интервью
Принуждение Украины к миру на условиях Москвы недопустимо.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы поддерживаем Украину в защите ее неприкосновенности и суверенитета. Украина не воспринимает навязанный мир, и мы тоже не согласимся с ним", – сказал он.
Другие заявления Шольца в этом интервью:
- канцлер разделяет позицию президента США Джо Байдена по поставкам оружия Украине и согласовал поставки РСЗО Украине;
- Германия предпочла бы разделить между союзниками нагрузку на поставку вооружений ВСУ, Берлин готов предоставлять системы ПВО и артиллерию. По мнению Шольца, ЕС должен более тесно сотрудничать в вопросе закупки оружия;
- Шольц поддерживает принятие решений в ЕС большинством голосов и отход от принципа единодушия;
- Бундестаг не будет рассматривать вопрос о репарациях Польши за Вторую мировую войну.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Также канцлер Германии сказал, что не считает, что Германия должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа.
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