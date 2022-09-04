Власти Германии, которая заполнила свои газохранилища на 75%, опередив график, заявили, что подготовили энергетическую отрасль страны к предстоящей зиме.

Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы сможем выдержать эту зиму", - приводят его слова немецкие СМИ.

По его словам, страна "переживает тяжелые времена", однако правительство приняло "своевременные решения" с целью избежать перебоев со снабжением энергией в этом году, в частности вновь запустив угольные электростанции и закачав газ в хранилища.

При этом Шольц объявил о пакете помощи - уже третьем на фоне нынешних экономических трудностей - размером в 65 млрд евро с целью поддержать население на фоне роста инфляции и повышения расходов на энергию. План предусматривает, в том числе, обеспечение населения дешевыми билетами на транспорт и налоговые льготы для компаний, потребляющих значительное количество энергии.

Ранее Шольц осмотрел турбину для "Северного потока-1" и заявил, что возможность запуска "СП-2" не рассматривается.

Как писала "Страна", в Германии считают, что Россия способна открыть второй фронт, поэтому заявили, что не готовы отправить в Украину оружие из запасов Бундесвера.