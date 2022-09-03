Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о желании Украины экспортировать ядерную электроэнергию в Германию, чтобы помочь ей стать менее зависимой от поставок энергоресурсов из России.

Об этом сообщает Die Zeit.

"Сейчас Украина экспортирует свою электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию и Польшу. Но мы вполне готовы расширить наш экспорт в Германию", — заявил Шмыгаль.

"У нас в Украине достаточно электроэнергии благодаря нашим атомным электростанциям", — добавил он.

Премьер-министр Украины хочет значительно увеличить экспорт электроэнергии в ЕС.

"Это было бы очень хорошо для обеих сторон. ЕС получил бы больше энергии, а мы получили бы иностранную валюту, в которой мы остро нуждаемся", — объяснил Шмыгаль.

Напомним, что накануне и Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова увеличить экспорт электричества в ЕС, если ЗАЭС будет подключена к ее энергосистеме.

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