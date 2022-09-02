Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в субботу, 3 сентября, планирует визит в Берлин. Перед поездкой в Германию он призвал власти ФРГ поставить украинским военнослужащим боевые танки.

Об этом пишет DW.

"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от Вашингтона поставки танков "Абрамс", а от Берлина - "Леопард-2".

"Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", - заявил глава украинского Кабмина.

Он также сказал, что Германия за последние месяцы поставила в Украину ряд тяжелых вооружений: 10 тяжелых артиллерийских установок типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных установок, три РСЗО и три бронированные эвакуационные машины.



"Но, конечно, мы хотим получить больше оружия и оборудования как можно скорее", - добавил Шмыгаль.

По данным издания, завтра украинского премьера ожидают в Берлине. А в воскресенье, 4 сентября, он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в своей канцелярии.

Также DW пишет, что премьер - самый высокопоставленный украинский политик, который посетит Берлин с начала войны.

Ранее в Германии заявили, что не готовы отправить в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Также сообщалось, что Германия планирует поставить Украине вооружений на 500 миллионов евро.