Германия исключает возможность отправки военнослужащих стран Евросоюза в Украину.

Об этом заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер на неформальной встрече глав МИД стран-членов объединения.

"С нашей точки зрения, это исключено", - сказала Меллер и напомнила, что Германия обучает украинских солдат и открыта к продолжению сотрудничества в этой области.

Ранее в МИД ФРГ заявили, Германия столкнулась с дефицитом своих запасов оружия, а военную помощь Украине еще нужно произвести.

При этом канцлер Олаф Шольц анонсировал передачу Украине в ближайшие недели нового суперсовременного оружия.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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