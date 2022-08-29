Канцлер Германии Олаф Шольц, анонсировавший передачу Украине в ближайшие недели нового суперсовременного оружия, призвал к расширению Евросоюза за счёт Украины, Молдовы и Грузии. Свое видение будущего Европы Шольц изложил в речи в Карловом университете в Праге, пишет Reuters.

Шольц призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения".

"Наша Европа объединена миром и свободой и открыта для всех европейских народов, разделяющих наши ценности", - сказал он.

По его словам, в последние месяцы Германия претерпела "фундаментальные изменения в отношении" к своей военной поддержке Украины.

"Мы будем оказывать эту поддержку надежно и, прежде всего, столько, сколько потребуется", - сказал он в переполненной университетской аудитории.

Также он предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето для стран-членов Евросоюза, для того, чтобы в вопросах санкций руководствоваться принципом большинства.

"Мы должны сомкнуть ряды, урегулировать старые конфликты и найти новые решения. Когда, как не сейчас, мы преодолеем разногласия, которые сковывали и разделяли нас годами?" - заявил Шольц, выступая в Карловом университете в Праге.

Шольц считает необходимым пересмотреть принцип формирования Европарламента, чтобы предотвратить его "раздувание" в будущем.

В феврале Шольц объявил об изменении парадигмы во внешней и оборонной политике Германии, пообещав увеличить военные расходы, но его младшие партнеры по коалиции раздосадованы тем, что Берлин слишком медлит с отправкой тяжелого оружия Украине.

По данным Spiegel, в левом крыле партии Шольца призвали прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с РФ.

Напомним, ранее Шольц посетил украинских военных на немецком полигоне и пообещал им больше оружия.

Он также пообещал "поставлять вооружение месяц за месяцем" в послании к Украине в честь Дня независимости.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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