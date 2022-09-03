В Германии отключили подсветку исторических памятников в целях экономии электроэнергии.

Deutsche Welle публикует фото известных замков и соборов без внешнего освещения.

Ранее мы писали, что появились новые подробности того, как Британия, где вдвое подорожало электричество, будут экономить. Например, британцам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера, пишет Daily Mail. Также 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию.

Помимо этого, немецкие супермаркеты отключают эскалаторы в целях экономии электроэнергии. Первыми такое решение приняли торговые сети Saturn и Kaufhof. В Берлине и Франкфурте-на-Майне ТРЦ отключают эскалаторы рано утром и в вечерние часы. Готовятся внедрить эти меры и в Ikea.

По данным Bild, Германия зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии. Опасаясь зимних холодов и отсутствия газа, все больше немцев покупают электрические обогреватели. Однако из-за перегруза системы электросеть может выйти из строя.