Немецкие супермаркеты отключают эскалаторы в целях экономии электроэнергии. Первыми такое решение приняли торговые сети Saturn и Kaufhof.

Об этом сообщает издание Bild.

"В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электричество, где это только возможно, стараясь не причинять неудобств клиентам", - заявил глава Saturn Мигель Мюлленбах.



В Берлине и Франкфурте-на-Майне ТРЦ отключают эскалаторы рано утром и в вечерние часы. Готовятся внедрить эти меры и в Ikea.



При этом представительница торговой сети Konsum Weimar призналась, что даже указанные действия не смогут стабилизировать обстановку.

"К сожалению, это не компенсирует ожидаемые затраты на электроэнергию, которые нам придется понести", - объяснила она.

Напомним, по данным Bild, Германия зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии. Опасаясь зимних холодов и отсутствия газа, все больше немцев покупают электрические обогреватели. Однако из-за перегруза системы электросеть может выйти из строя.

Кроме того, для производства электроэнергии по-прежнему используется много газа. Именно поэтому немецкие политики призывают использовать атомные электростанции. Три АЭС в Германии еще действуют, но должны быть закрыты к концу года.

Ранее мы писали, что немецкий футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) из-за снижения поставок газа в Германию переводит в режим экономии свой стадион "Альянц-Арена".