Чехия предложит как можно скорее провести внеочередное заседание Энергетического совета ЕС, чтобы разобраться с ростом цен на энергоносители, которые бьют рекорд за рекордом.

Об этом сообщает Sky News.

Издание пишет, что чешские правительственные чиновники стремятся заручиться европейской поддержкой ограничения цен на энергоносители.

"Энергетические рынки достигли рекордно высокого уровня в этом месяце, Европа столкнулась с массовым увеличением счетов за электроэнергию из-за стремительного роста цен на газ после вторжения России в Украину, и правительства пытаются принять меры, чтобы облегчить бремя для людей и компаний", – говорится в публикации.

"Мы находимся в энергетической войне с Россией, и это наносит ущерб всему ЕС. По согласованию с Еврокомиссией и премьер-министром Петром Фиалой я предлагаю созвать внеочередное заседание Энергетического совета ЕС в кратчайшие срок", –приводится заявление министра промышленности Чехии Йозефа Сикелы.

Напомним, в Британии почти в два раза поднимут цены на электричество. Тарифы могут вырасти до 10 тыс. фунтов в год.

Также "Страна" писала, что цены на газ в Европе продолжают бить рекорды и уже достигли отметки в 3200 долларов за тысячу кубов. В дальнейшем цена газа в Европе достигла $3500 за тысячу кубов, а после вновь упала до $3200.