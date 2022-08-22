Стоимость газа в Европе, в понедельник, 22 августа, превысила 2750 долларов за тысячу кубометров. Такой показатель зафиксировали впервые с марта.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Напомним, 19 августа цена газа в Европе впервые превысила 2700 долларов за тысячу кубов.

Также ранее сообщалось, что на фоне сокращения "Газпромом" поставок газа в Европу по газопроводу "Северный поток - 1" и роста цен на голубое топливо многие страны начали испытывать его дефицит. Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов от необходимого.

Кроме того, мы писали, что в случае прекращения поставок из России у Германии останется газа меньше, чем на три месяца.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

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