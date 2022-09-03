Берлин утвердил кандидатуру нового посла Украины в Германии - Алексея Макеева. Назначение согласовал президент ФРГ Франк Вальтер-Штайнмайер.

Об этом пишет издание Spiegel.

Макеев является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и входит в группу Ермака-Макфола, которая занимается санкциями против России.

Также он много работал в Берлине и владеет немецким языком.

Напомним, скандальный предшественник Макеева Андрей Мельник был отозван из Германии Владимиром Зеленским 9 июля после семи лет работы в Берлине.

Ранее мы рассказывали о главных скандалах с уволенным послом Украины в Германии Андреем Мельником.

Также "Страна" сообщала, что уволенного Андрея Мельника могут назначить заместителем главы МИД Украины.

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