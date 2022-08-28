Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который с октября завершит работу в этой должности, заявил об отмене приглашения посетить Украину земельному премьеру Саксонии Михаэлю Кречмеру после его призывов добиваться перемирия в войне РФ против Украины.

Об этом он заявил в своем Twitter, реагируя на заявления Кречмера в СМИ.

В программе ZDF на прошлой неделе премьер Саксонии выразил мнение, что "войну нужно заморозить, что нужно перемирие и переговоры для прекращения войны", и что в публичном дискурсе слишком мало говорят об этом.

Он назвал вторжение России в Украину ужасным преступлением и сказал, что полностью соглашается с мнением, что Россия не должна выиграть эту войну, но и нельзя пытаться решить исход войны на поле боя, "так как это может иметь слишком плохие последствия для всех нас", и нужно использовать дипломатические механизмы, "даже когда у вас совершенно разные позиции и вы враги".

"Вашей абсурдной риторикой о заморозке войны вы подогреваете Путину и подпитываете российскую агрессию. Я приглашал вас в Украину. Теперь это приглашение отменено. Ваш визит нежелателен. Точка", - отреагировал Мельник.

Напомним, вчера переговорщик с Украиной от РФ Леонид Слуцкий сделал заявление, из которого следует, что мирные переговоры в обозримой перспективе отменяются. По словам Слуцкого, которого цитируют российские СМИ, Россия готова возобновить консультации с Украиной только на следующих условиях: капитуляция ВСУ; "качественное сокращение украинских вооруженных сил"; "полная, абсолютная и безоговорочная денацификация".

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.