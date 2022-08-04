Власти Берлина не позволили провести выставку уничтоженной российской техники в городе.

Об этом сообщил покидающий Германию посол Украины Андрей Мельник в своем Твиттере.

"Эта отмена - настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру и районному управлению Митте с просьбой отменить это странное решение и разрешить танковую выставку в Берлине. Это будет означать настоящую солидарность с Украиной", – написал дипломат.

Ранее "Страна" писала, что 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии.

Мы подробно разбирали, что стоит за этой неожиданной отставкой. По словам представителя европейской дипломатии, Киеву давно намекали, что Мельника надо снять. Немцы публично об этом не говорили, но по различным каналам давление на Киев шло. Тем более что в последнее время посол перешел все границы со своими колкими шуточками, критикой немецкого правительства и комментариями о Бандере.

Также мы рассказывали обо всех громких скандалах с участием Мельника в бытность его послом.