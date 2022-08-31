Россия способна открыть второй фронт, считает генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.

Об этом Цорн заявил в интервью агентству Reuters.

По словам военного, Запад не должен недооценивать военную мощь Москвы, у которой, по его мнению, есть возможности для открытия второго фронта.

"Основная часть российских сухопутных войск в настоящее время, возможно, сосредоточена в Украине, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", - сказал генерал.

Помимо армии, в распоряжении России также есть военно-морской флот и военно-воздушные силы, напомнил Цорн.

"Большая часть российского флота еще не была задействована в войне в Украине, а российские военно-воздушные силы все еще обладают значительным потенциалом, что также представляет угрозу для НАТО", - считает он.

Касаясь военной ситуации в Украине, Цорн сказал, что динамика российского наступления замедлилась, но Россия по-прежнему продвигается вперед.

"Поддерживаемые массированным артиллерийским огнем, они продвигаются вперед", – заявил инспектор бундесвера.

Разговоры о появлении второго фронта не новы. В мае The Sunday Times со ссылкой на украинские военные источники сообщала, что Россия может попытаться открыть второй фронт против Украины из Молдовы.

А в июне представитель теробороны сказал, что Россия может открыть второй фронт на киевском направлении в дополнении к юго-восточному.