Журналисты The Insider подсчитали, что у России к концу текущего года должны закончиться боеприпасы для артиллерии и бронетехники, а из-за санкций она не сможет восполнить потери.

"Полгода войны для России привели не только к колоссальным невосполнимым потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию", - пишет издание.

Журналисты считают, что к концу года РФ будет вынуждена сократить использование артиллерии и начать экономить снаряды. Также у Москвы могут возникнуть проблемы с износом стволов нарезной артиллерии и танков.

В издании пишут, что у РФ нарастает дефицит дальнобойных ракет, который она маскирует использованием дальнобойной реактивной артиллерии и комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.

Отметим, что ранее и в Евросоюзе заявили об исчерпании собственных запасов из-за военной помощи Украине.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.