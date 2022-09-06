Народный депутат Украины Рустем Умеров раскритиковал немецкую власть.

Об этом стало известно из интервью, которое он дал Der Spiegel в Берлине.

Издание представляет Умерова как "координатора по вооружениям", который "ведет переговоры о новых поставках вооружений в Берлине".

"Пока поставленного немецкого оборудования не хватит даже на месяц. Нам нужно как минимум в десять раз больше всего... Нам сейчас обещают, что промышленность будет продолжать производить, но надо еще найти финансистов, которые потом оплатят продукцию военной промышленности", - говорит Умеров.

По его словам, это оружие нужно так же срочно, как спасательный круг для утопающего, но прежде чем он утонет, он должен заполнить длинную анкету из страхового отдела Германии.

"Пока прибыло только десять процентов обещанных систем вооружения. Мое главное послание таково: нас в первую очередь заботит количество, а не столько качество", - заявил нардеп.

Напомним, недавно министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия не видит возможности отправить оружие в Украину из запасов вооружённых сил - Бундесвера.

Ранее стало известно, что Германия и Чехия полностью согласовали круговой обмен вооружениями в рамках помощи Украине. Согласно этим договоренностям, Чехия уже передала Украине танки Т-72 советского производства. Взамен Германия поставит соседней стране 14 танков Leopard и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo.

Также мы рассказывали, как на днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстреливать Россию.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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