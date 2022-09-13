Во вторник, 13 сентября, идет 202-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

По данным Генштаба, за минувшие сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Причем ВСУ наступают не только в Херсонской и Харьковской областях, но и на Донбассе. В нашем публикации — итоги 201-го дня войны и аналитика.

Россия наносит удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. Последствия масштабны. Пропал свет сразу в нескольких регионах, вчера — в Харькове. Подобные прилеты были ранее, но к столь серьезным последствиям они не приводили. Почему так произошло на этот раз — в материале "Страны".

Что происходит сегодня — в нашем обновляемом материале.

13 сентября

07:30 Ключевое из утренней сводки:

1. ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов:

- Зайцево, Бахмутское (к югу и востоку от Бахмута), Бахмут

- Красногоровка, Водяное (к северу и югу от Авдеевки)

- Безымянное (Херсонская область, под Давыдовым Бродом) и Новогригоровка (Николаевская область, к северу от Посад-Покровского).

2. За минувшие сутки было два ракетных удара - по Харькову и Лозовой. О последнем случае ранее не сообщалось.

3. Авиация РФ сделала за сутки 25 авиаударов, Воздушные силы Украины - 9.

07:13 Сводка украинского Генштаба на утро 13 сентября.