Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война в Украине входит в критическую фазу. По его словам, грядущая зима будет тяжелой не только для Украины, но и для Запада.

Об этом Столтенберг написал в статье для Financial Times.

"Скоро зима и будет тяжело. Тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощутят на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванного жестоким вторжением РФ", - написал он.

По его мнению, впереди - "трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков".

Столтенберг считает, что РФ в случае успеха в Украине может напасть на НАТО.

"Россия временно оккупирует около 20 процентов территории Украины, что в четыре раза превышает площадь Бельгии или половину территории Великобритании. Воодушевленная любым успехом, Россия может рискнуть продолжить агрессию против других соседей и даже напасть на союзников по НАТО", - написал генсек Альянса.

По его словам, НАТО готовит более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму.

"Впереди трудные времена, но мы уже сталкивались с трудными временами вместе. Цена отказа от отстаивания наших ценностей всегда выше. Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны подготовиться к зимней войне и придерживаться курса", - заключил он.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

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