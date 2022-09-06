Наступление Украины на Херсон открывает "самый страшный ад войны". Об этом пишет британская газета The Times.

В материале издания рассказывается история сержанта Александра.

В субботу ему сказали, что россияне отступают, но когда он вошёл в деревню там его ждал противник.

Российский пулеметчик открыл по нему огонь, и он был лишь ранен в плечо. Он смог спуститься с холма и вернуться к своим.

"Тогда был настоящий ад. Худший ад", - заявил украинский боец.

Напомним, оперативное командование "Юг" заявляет, что в Херсонской области авиация ВСУ нанесла 18 ударов по российским позициям, логистике, командным и опорным пунктам. Погибло больше 80 российских военных. Потери противника, согласно сообщению ОК "Юг": 86 человек, 4 танка, 12 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С", 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С", станция связи, противотанковый ракетный комплекс.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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