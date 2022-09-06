Оперативное командование "Юг" заявляет, что в Херсонской области авиация ВСУ нанесла 18 ударов по российским позициям, логистике, командным и опорным пунктам. Погибло больше 80 российских военных.

"Ракетно-аптиллерийские подразделения выполнили 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Потери противника, согласно сообщению ОК "Юг":

86 человек;

4 танка;

12 единиц авто-бронетехники;

4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С";

3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";

станция связи;

противотанковый ракетный комплекс.

Также сообщается о ликвидации 4 складов боеприпасов противника в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что у них есть успехи на юге и на Донбассе.

А в Минобороны РФ продолжают заявлять о "безуспешности" украинского наступления на Херсон.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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