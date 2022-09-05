Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала продвижение Вооруженных Сил Украины по разным направлениям. Она сообщила, что линия фронта в Украине составляет 2500 км, из которых на 1300 км продолжаются активные боевые действия.

Об этом замминистра обороны рассказала в эфире телемарафона.

"На всем фронте у нас идет оборонительная операция, которая предусматривает комплекс действий, как наступательных, так и оборонных. Наиболее активные действия происходят на Донецком направлении, россияне не успели захватить Донецкую область в сроки, установленные Путиным, поэтому активизировались", - заявила Маляр.

По ее словам, на Донецком направлении есть "успешные действия".

"На Донбассе и на юге есть определенные населенные пункты, которые переходят под наш контроль, идет деоккупация", – рассказала замминистра обороны.

Маляр добавила о необходимости понимания, что война идет в динамике, в некоторых направлениях ВСУ продвигаются, а в других держат оборону и ведут ожесточенные бои с оккупантами.

Ранее мы писали, что американский Институт изучения войны рассказал, почему наступление ВСУ на юге пока не имеет крупных успехов. По мнению экспертов, у украинской армии нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-либо еще.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны РФ продолжают заявлять о "безуспешности" украинского наступления на Херсон.