Нарушить логистику и истощить врага. В Одесской ОВА назвали главные задачи ВСУ на южном направлении
Ситуация на Херсонском направлении находится под контролем Генерального штаба ВСУ, основной задачей там является истощение врага.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении в Telegram-канале.
"Главная задача сегодня - нарушить полностью логистику управления, логистику обеспечения враждебных сил в Херсонской области... Главное истощить российские силы и потом продвигаться дальше, освобождая метр за метром наши временно оккупированные территории", - подчеркнул представитель ОВА.
Он уточнил, что во вторник ВСУ: ударили по позициям россиян в Чернобаевке и Голой Пристани, попали по скоплению военной техники РФ в районе Новой Каховки и Каховском районе, поразили БК врага в районе Томиной Балки.
Напомним, оперативное командование "Юг" заявляет, что в Херсонской области авиация ВСУ нанесла 18 ударов по российским позициям, логистике, командным и опорным пунктам. Погибло больше 80 российских военных.
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