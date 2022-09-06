Ситуация на Херсонском направлении находится под контролем Генерального штаба ВСУ, основной задачей там является истощение врага.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении в Telegram-канале.

"Главная задача сегодня - нарушить полностью логистику управления, логистику обеспечения враждебных сил в Херсонской области... Главное истощить российские силы и потом продвигаться дальше, освобождая метр за метром наши временно оккупированные территории", - подчеркнул представитель ОВА.

Он уточнил, что во вторник ВСУ: ударили по позициям россиян в Чернобаевке и Голой Пристани, попали по скоплению военной техники РФ в районе Новой Каховки и Каховском районе, поразили БК врага в районе Томиной Балки.

Напомним, оперативное командование "Юг" заявляет, что в Херсонской области авиация ВСУ нанесла 18 ударов по российским позициям, логистике, командным и опорным пунктам. Погибло больше 80 российских военных.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что у них есть успехи на юге и на Донбассе.

А в Минобороны РФ продолжают заявлять о "безуспешности" украинского наступления на Херсон.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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