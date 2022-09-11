Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок "неохотно отреагировала на требование Украины" поставить Киеву танки "Леопард".

Об этом пишет немецкий телеканал N-tv, анализируя итоги визита Бербок в Киев.

В статье говорится, что на прямой запрос главы МИД Украины Дмитрия Кулебы она прямо отвечать не стала.

"По мере изменения ситуации на местах мы всегда анализируем нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами. Мы давно поставляем тяжелое вооружение. И мы видим, что это тяжелое вооружение тоже имеет значение в плане поддержки Украины", - заявила Бербок.

Среди уже поставленного оружия министр назвала реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы и зенитные танки "Гепард". По ее словам, Германия поставит еще десять таких машин "как можно скорее".

Глава МИД Германии также пообещала Украине технику для строительства мостов и зимнее снаряжение для ВСУ.

"Благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов. Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет вооружений в течение следующих нескольких месяцев", - заявила Бербок.

Ранее "Страна" сообщала, что Бербок побывала в Киеве 10 сентября. Поездка не анонсировалась заранее.

В украинской столице Бербок сказала, что ФРГ готова помочь с подготовкой освобожденных украинских территорий к зиме.