Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 сентября второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыла в Киев с рабочим визитом. Поездка не была анонсирована заранее.

Об этом сообщает FAZ.

Поездкой она намерена показать, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо - снабжением оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой - так объяснила она цели визита, пишет издание.

Фото: twitter.com/BenjAlvarez1

Напомним, глава МИД Германии приезжала в Украину 10 мая, ровно четыре месяца назад. Тогда она посетила Бучу.

Также мы писали, что на днях госсекретарь США Блинкен также приезжал в Киев с неанонсированным визитом.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

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