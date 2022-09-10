Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с неанонсированным визитом
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 сентября второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыла в Киев с рабочим визитом. Поездка не была анонсирована заранее.
Об этом сообщает FAZ.
Поездкой она намерена показать, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо - снабжением оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой - так объяснила она цели визита, пишет издание.
Фото: twitter.com/BenjAlvarez1
Напомним, глава МИД Германии приезжала в Украину 10 мая, ровно четыре месяца назад. Тогда она посетила Бучу.
Также мы писали, что на днях госсекретарь США Блинкен также приезжал в Киев с неанонсированным визитом.
Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.
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