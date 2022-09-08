Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл с визитом в Киев. Ранее о поездке не сообщалось.

Об этом пишет AFP.

По данным агентства, "Блинкен обсудит военную помощь во время неожиданного визита в Киев".

Вместе с тем, журналист BBC Барбара Плетт Ашер добавила, что Блинкен приехал в Украину, "в связи с объявлением США о выделении Киеву и его соседям еще 2,6 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности".

Пресс-секретарь Офиса президента Никикофорв подтвердил приезд Блинкена в Киев. По его словам, планируется встреча Блинкена и Зеленского, сообщает "Суспильне".

Напомним, Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте.

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