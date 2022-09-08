Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии пятой встречи в формате "Рамштайн" в Германии.

"Через несколько недель после последней встречи Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности. А вчера (7 сентября - Ред.) президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов", – сказал министр обороны СШАю

По его словам, последний пакет помощи включает в себя 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи и системы искусственного интеллекта, а также стрелковое оружие.

"Сегодня Соединенные Штаты поставили 126 гаубиц Украине. И вместе со странами мира мы увеличили количество гаубиц для защитников Украины более чем в 18 раз", – сказал в своем выступлении Остин.

По его словам, после первой встречи контактной группы США, союзники и партнеры поставили всего 26 реактивных артиллерийских систем большой дальности.

По словам министра обороны США, после последней встречи в июле многие союзники и партнеры выступили с новыми важными поставками передовых радаров, танков и бронетранспортеров. Великобритания направила второй транш пусковых установок РСЗО М270 и боеприпасов, и это демонстрирует британскую помощь Украине на общую сумму 2,3 миллиарда фунтов.

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