Премьер-министр Денис Шмигаль рассчитывает на получение пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на этой неделе. Также глава Кабмина обсудил с германскими партнерами вопросы получения следующих трех миллиардов евро поддержки и макрофинансовой помощи Украине до конца текущего года.

Об этом Шмыгаль рассказал на заседании Кабинета министров 7 сентября.

"Мы разблокировали получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 миллиардов евро. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении 5 миллиардов евро. Еще 3 миллиарда ожидаем до конца этого года. Благодарен президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен за быстрое и своевременное решение. Надеюсь на столь же быстрое принятие предложения Европейским парламентом и Советом ЕС", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Киев получил 1 миллиард грантов от Германии и 1 миллиард макрофинансовой помощи от ЕС, а упомянутые 5 миллиардов евро ожидаются на текущей неделе.

"Нам будет необходима поддержка от ЕС в размере 12 миллиардов евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики", - резюмировал Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Европа разделилась по вопросу Украины.

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что в Евросоюзе есть политики, которые выступают за сокращение помощи Украине, но их меньшинство.