Из 204,6 млрд гривен доходов госбюджета Украины в августе 109,7 млрд – это западная помощь в виде грантов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

То есть получено было порядка 4,3 млрд долларов. Ранее нардеп Ярослав Железняк говорил, что Минфин ожидал $6 млрд помощи от зарубежных партнёров, а затем снизил ожидания до $5 млрд.

Также, по его словам, а августе расходы госбюджета составили 252,6 миллиарда гривен.

За первые шесть месяцев текущего года государственный бюджет Украины недополучил по меньшей мере 176 миллиардов гривен из-за боевых действий.

Ожидается, что дефицит госбюджета Украины к концу года достигнет $50 млрд.

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