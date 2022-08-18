Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

Об этом говорится в заявлении агентства.

Повышение рейтинга произошло благодаря реструктуризации внешнего долга.

"Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям были отсрочены на 24 месяца, уменьшая давление по обслуживанию Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной", - говорится в сообщении.

В прогнозе высказывается ожидание, что "война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП".

Напомним, что 10 августа кредиторы Украины согласились на отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций Украины на сумму 19,6 млрд долларов, согласились отложить выплаты купона и основного долга до 2024 года.

После этого глобальные рейтинговые агентства S&P и Fitch объявили о частичном дефолте Украины. Агентства считали недавно согласованную реструктуризацию долга страны проблемной.