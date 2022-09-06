Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европа разделилась по вопросу Украины.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Общество в Европе сегодня делится на тех, кто готов терпеть и глубоко понимает, что означает российская гибридная агрессия, российская военная агрессия.

Есть, конечно, часть населения, которая сегодня рассуждает абсолютно потребительскими категориями - такие люди переживают за свой кошелек и за увеличенные счета", - сказал премьер-министр.

По его словам, европейские правительства "активно призывают население экономить на отоплении и электроэнергии".

При этом Шмыгаль заявил, что Европу ждет самая тяжелая зима за десятки лет.

Ранее сообщалось, что ограничение виз для туристов из РФ "раскололо ЕС".

Также Боррель ранее говорил, что в Евросоюзе есть политики, выступающие за сокращение помощи Украине, но их меньшинство.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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