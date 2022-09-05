В Евросоюзе есть политики, которые выступают за сокращение помощи Украине, но их меньшинство.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе. Кроме него, с журналистами также общались премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и европейский комиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Оливер Варгейи.

"Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сокращение помощи Украине - Ред.), но которые в меньшинстве", - сказал он.

По словам Борреля, правительства стран - членов Евросоюза единогласно поддерживают помощь Украине.

"Мои собеседники - правительства, главы МИД. На прошлой неделе в Праге была ясная поддержка всеми правительствами нашей позиции", - добавил он.

Также Боррель сегодня говорил, что у стран Евросоюза истощаются запасы оружия из-за продолжающихся поставок в Украину. Он призвал страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику и пополнять запасы.

На той же пресс-конференции Оливер Варгейи заявил, что Европейская комиссия даст Украине свою оценку как кандидату в Европейский Союз в следующем году.