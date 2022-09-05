Европейская комиссия даст Украине свою оценку как кандидату в Европейский Союз следующем году. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС европейский комиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Оливер Варгейи.

Кроме него, с журналистами также общались премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мы дадим нашу оценку Украине как стране-кандидату в следующем году. Недавно мы (Европейская комиссия - Ред.) подготовили наши выводы (о заявке Украины на членство в ЕС - Ред.) и еще будем работать над другой частью выводов относительно уровня соответствия Украины законодательству ЕС. Это мы должны сделать до конца года", - сказал Варгейи.

Говоря о перспективе предоставления Украине членства в ЕС, еврокомиссар констатировал, что процесс расширения "основывается на заслугах и всегда зависит от того, насколько выполнены Копенгагенские критерии".

"Когда вы посмотрите на наши выводы, вы увидите очень четко, что нужно сделать для того, чтобы обрести статус кандидата. Это семь критериев, в выполнении которых, как мы понимаем, Украина уже достигла определенного прогресса", - заявил Варгейи.

По его словам, впереди еще много работы.

"Всегда легко говорить о датах, о следующих шагах, но главное – выполнять практическую работу", - подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, в конце июня главы государств - членов Евросоюза официально поддержали предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

"Страна" подробно разбирала, что нужно сделать Украине, чтобы стать полноценным членом ЕС.