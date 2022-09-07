Еврокомиссия предложила Украине дополнительные 5 млрд евро помощи
В среду, 7 сентября, Европейская комиссия предложила Украине дополнительный пакет макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.
"Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. Это дополняет €10 млрд, которые Европейский Союз уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", - написала она.
Напомним, ранее Bloomberg анонсировало, что ЕС собирается выделить Украине 5 миллиардов евро помощи. Они пойдут на неотложные расходы, сообщало агентство.
Также мы писали, что Евросоюз выделит Украине полмиллиарда евро. Средства пойдут на строительство, образование и сельское хозяйство.
Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.
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