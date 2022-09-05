Еврокомиссия 5 сентября подписала с Украиной соглашение о грантовой помощи на 500 миллионов евро.

Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает официальный сайт ЕК.

"Эти средства от Евросоюза будут направлены на финансирование жилищного строительства и образования для внутренних переселенцев и репатриантов, а также поддержат украинский сельскохозяйственный сектор", - сказал он.

Кроме того, Украина и Евросоюз подписали соглашения о цифровых проектах и сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах.

Мамер сообщил, что заключенные соглашения позволят Киеву участвовать в таможенной и налоговой программах Евросоюза.

Ранее мы писали, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина ожидает от Евросоюза транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Средства пойдут на поддержку экономики, армии и на прохождение отопительного сезона.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить Украине два миллиарда долларов на оплату энергоносителей. Такие средства американский президент предложил выделить помимо 11,7 миллиардов долларов на оборону и прямую финансовую помощь.