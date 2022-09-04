Украина на этой неделе ожидает от Евросоюза транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

По его словам, после визита в Германию и встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером он обсудил вопросы поставки оружия, финансов, санкций, интеграции в ЕС и восстановления Украины.

"Еще одним элементом поддержки Украины в этой войне стала финансовая помощь международных партнеров. На этой неделе мы ожидаем очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона", - написал Шмигаль.

Также он подчеркнул, что для победы и изгнания оккупантов из Украины нужно еще больше тяжелого вооружения от союзников.

"Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО Немецкого производства I. Мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", - отметил Шмыгаль.

Как писала "Страна", Шмыгаль призывает Германию поставить Украине боевые танки.

Также "Страна" писала, что ранее в госбюджет Украины уже поступили $3 млрд безвозвратной грантовой помощи от США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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