Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о разрешении мужчинам выезжать в загранкомандировку с залогом в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о т.н. е-командировке, вызвавшем вал критики в обществе. Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что понятно не смогло убедить общество в его целесообразности", – написал он.

Напомним, вчера стало известно, что Кабмин еще не решил вопрос о разрешении студентам выезжать на учебу за границу.

В то же время 28 августа мы писали, что Кабмин разрешил украинским морякам выезжать за границу.

Между тем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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