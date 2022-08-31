Кабмин еще не решил вопрос о разрешении студентам выезжать на учебу за границу.

Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина в Facebook.

"Вопрос на Кабмин не вынесли. К сожалению. О сроках и будущих решениях я бы с удовольствием все рассказала, но не могу ответить за Кабмин", - написала Гришина.

"К сожалению, не я принимаю это решение. Я сделала все возможное, чтобы оно было принято. И буду делать дальше!... Все ваши нервы понимаю, сама в таком же состоянии", – написала она.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил Министерство обороны позволить выезжать за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. В частности, речь идет о студентах.

Перед этим украинские студенты завалили Госпогранслужбу комментариями, что их не выпускают на учебу за границу.

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